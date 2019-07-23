Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
23.07.19 14:25

Денісова просить Москалькову негайно вжити заходів щодо забезпечення політв'язня Бекірова медичною допомогою

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.

Денісова просить Москалькову негайно вжити заходів щодо забезпечення політв'язня Бекірова медичною допомогою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Утримуваному у "ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Республике Крым и г.Севастополю" кримському татарину Едему Бекірову, якого затримали співробітники російського ФСБ на пункті пропуску "Чонгар" у грудні 2018 року, стає гірше", - написала вона.

Денісова зазначила, що Едем Бекіров - інвалід першої групи, страждає на цукровий діабет, біль у серці, задуху. Вчора він не зміг навіть вийти до свого адвоката через защемлення спинного нерву. Кожен день перебування Бекірова в умовах СІЗО становить ризик його життю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Політв'язень в окупованому Криму Бекіров через хворобу вже не встає з ліжка, - адвокат

"Не дивлячись на те, що Едем Бекіров хвора людина, за рішенням "Верховного суду Криму", розгляд його справи відбуватиметься в "Красноперекопському районному суді Криму". А це чотири години їзди у автозаку з Сімферополя. У його критичному стані тривала дорога є небезпечною.

Тому я звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з тим, щоб вона невідкладно вжила заходів щодо забезпечення Едема Бекірова медичною допомогою, а також посприяла його участі у судових засіданнях без ризику для його здоров’я", - написала омбудсмен.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

Денісова просить Москалькову негайно вжити заходів щодо забезпечення політвязня Бекірова медичною допомогою 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100