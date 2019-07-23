"Хто вбив Павла?": Правоохоронці звітують Зеленському про розслідування вбивства Шеремета. ВIДЕО

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З моменту вбивства журналіста минуло три роки.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді". У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".