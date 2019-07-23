НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bihus.info.

Зокрема, працівників КП "Інженерний центр" (виконавчий орган КМДА) підозрюють у розтраті коштів і перевищенні службових повноважень.

"Комунальне підприємство не проводило архітектурний конкурс, попри вимоги законодавства. Справу відкрили за заявою юристів проєкту "Тисни"", - зазначають журналісти.

Зазначається, що якщо провину керівників комунального підприємства доведуть, вони можуть сісти у в'язницю на 12 років з конфіскацією майна.

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Раніше журналісти з'ясували, що новий пішохідно-велосипедний міст між парками Хрещатий і Володимирська гірка в Києві побудували з безліччю порушень законодавства. Наприклад, архітектурна інспекція дала дозвіл на будівництво, хоча у замовника не було всіх документів. Або, наприклад, вже після отримання дозволу проєкт було змінено, внаслідок чого вартість зросла на 100 мільйонів гривень.

Також журналісти звернули увагу, що архітектурний конкурс на проєкт моста так і не відбувся, а замовлення віддали пов'язаній зі столичним мером фірмі.