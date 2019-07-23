Убивство Шеремета: Князєв доповідає Зеленському інформацію з обмеженим доступом

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", під час зустрічі Зеленського з представниками правоохоронних органів у Києві Князєв розповів главі держави про обсяг слідчих дій, які були перевірені в межах розслідування справи.

Зокрема, він нагадав про мотиви скоєння злочину, які відпрацьовуються слідством, повідомив, що правоохоронці перевіряли можливий зв'язок цього злочину з низкою інших резонансних злочинів, скоєних у Києві в той період - убивства, підривання автомобілів, вибухи, внаслідок яких загинули високопоставлені співробітники силових структур.

"Національна поліція має низку перспективних напрямків роботи щодо розкриття вбивства Павла Шеремета", - сказав глава Нацполіції, звертаючись до президента, і запропонував доповісти йому інформацію з обмеженим доступом без присутності преси. Він пояснив, що отримав на це відповідний дозвіл від слідчого.

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Після цього Зеленський оголосив про перерву у зустрічі з правоохоронцями і вийшов спілкуватися з главою Нацполіції.

Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".