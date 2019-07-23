З нетерпінням чекаю нашої першої зустрічі, - Зеленський привітав Джонсона з обранням прем'єром Великої Британії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я щиро вітаю Бориса Джонсона з обранням на пост прем'єр-міністра Великої Британії! Бажаю йому всіляких успіхів на його новій посаді. Я з нетерпінням чекаю нашої першої зустрічі і зберігаю рішучість розвивати українсько-британські відносини", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новим прем'єр-міністром Великої Британії обрано Бориса Джонсона







Колишній глава британського МЗС Борис Джонсон за підсумками голосування у вівторок, 23 липня, обраний новим лідером Консервативної партії Великої Британії. У підсумку із середи, 24 липня, Джонсон, як очікується, змінить Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра Великої Британії.