З огляду на побачені матеріали справи Шеремета, думаю, що результат буде, - Зеленський. ВIДЕО

Про це він заявив на брифінгу у вівторок в Офісі президента журналістам після ознайомлення із закритими матеріалами справи, які йому надав глава Нацполіції України Сергій Князєв, передає Цензор.НЕТ.

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"Я побачив дуже багато матеріалів. Я хотів би подякувати фахівцям карного розшуку. Там справді дуже багато матеріалів. З того, що я побачив, не можу говорити, у який термін, але думаю, що у нас з вами буде результат", - заявив він, додавши, що поліції допоможе прокуратура та СБУ завершити цю справу і "людей, які скоїли вбивство, знайдуть".

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Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".