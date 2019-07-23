Поліція викликала на допит членів ОВК на 94-му окрузі, де спостерігачів від "Самопомочі" змінювали на людей Кононенка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

Процесуальний документ поліція вручила ексчленам ОВК посеред вулиці напередодні, 22 липня.

"Ці особи, які свого часу працювали в окружній виборчій комісії № 94, нині участі у виборчому процесі не беруть", - йдеться в повідомленні.

Прийти на допит вони мають 25 липня.

Нагадаємо, окружна виборча комісія 94 округу прийняла нібито від "Самопомочі" непідписані списки всіх членів ДВК округу від цієї партії. Таким чином, "мертвими душами" без відома "Самопомочі" замінили вже наявних членів ДВК від цієї політсили.

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