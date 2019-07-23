На "Миколаївському суднобудівному заводі" за дорученням Зеленського погасили борги із зарплат, - пресслужба президента

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час робочої поїздки до Миколаївської області 17 липня Глава держави отримав інформацію про наявність боргів із зарплатні перед працівниками цього підприємства.

Володимир Зеленський доручив генеральному директору Державного концерну "Укроборонпром" Павлу Букіну невідкладно вирішити питання щодо погашення цієї заборгованості.

23 липня Державний концерн "Укроборонпром" відзвітував про виконання доручення Президента у повному обсязі. За його інформацією, на рахунки державного підприємства "Миколаївський суднобудівний завод" для погашення заборгованості із заробітної плати було перераховано 54,8 млн грн. Крім того, було перераховано 31,7 млн грн для виплат компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату, а також податків і зборів, пов’язаних із розрахунком за оплату праці.

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