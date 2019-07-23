Слідство отримало матеріали у справі про вбивство Шеремета від компетентних органів 9 країн, - Князєв

Про це заявив глава Національної поліції України Сергій Князєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Злочин залишається нерозкритим. Ми розуміємо, що суспільство очікує саме результатів і прізвищ осіб, причетних до цього злочину, але на сьогодні назвати їх поки що зарано", - сказав Князєв.

Говорячи про версії скоєння цього злочину, глава Нацполіції нагадав: "Це професійна діяльність Шеремета на території України й за кордоном, зокрема в Білорусі та Росії, дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні, побутові та міжособистісні ситуації, помилка в об'єкті злочину".

Також, за його словами, окремо перевіряється причетність до скоєння злочину екстремістськи налаштованих груп і осіб.

"До правоохоронних органів 15 країн, як я доповідав раніше, було направлено клопотання про надання міжнародної правої допомоги, тривають процесуальні дії для встановлення цілей в'їзду, супроводу, зустрічей, фінансових активів, можливих конфліктів Шеремета за межами України", - розповів Князєв.

Дивыться також: З огляду на побачені матеріали справи Шеремета, думаю, що результат буде, - Зеленський. ВIДЕО

За його словами, на сьогодні від компетентних органів дев’яти країн отримано матеріали виконаних клопотань.

Так, зокрема, глава Нацполіції розповів, що, згідно з матеріалами, отриманими від Литовської Республіки щодо зареєстрованого в листопаді 2015 року у Вільнюсі благодійного фонду "Солідарні медіа", директором якого був Шеремет, "допитано жителів Вільнюса, які засвідчили, що громадянин Шеремет мав намір зареєструвати фонд сприяння дотриманню прав людини в Україні ... Фінансові документи він планував підписати 21 липня 2016 року, але за день до цього загинув".

За словами глави Нацполіції, таких прикладів інформації, отриманої від зарубіжних колег, досить багато, але її не можна розголошувати.

Також читайте: Убивство Шеремета: Князєв доповідає Зеленському інформацію з обмеженим доступом

Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Дивіться також: "Я зрозуміла, що цю справу просто не розкриють. Ось і все", - мати Павла Шеремета. ВIДЕО

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".