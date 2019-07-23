Агенти впливу РФ: СБУ завела справу на кінопрокатників

Про це йдеться в матеріалах Шевченківського районного суду м. Київ, оприлюднених у Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Згідно з матеріалами справи, кримінальне провадження відкрито за зверненням народного депутата.

Із звернення народного депутата вбачається, що ринок кінопрокату поділений між "В&Н Film Distribution Company", "Ukrainian Film Distribution", "Kinomania", "Volga Ukraine", "Multi Media Distribution", які щороку отримують у вигляді касових зборів в Україні близько 100 мільйонів доларів США. Зазначені компанії з’явились на українському ринку як дочірні підприємства компаній РФ, мають плідні фінансово-господарські відносини з російськими компаніями, їх кінцевими власниками виступають громадяни РФ", - ідеться в документах.

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Як зазначається, "діяльність цих компаній в Україні призводить до необхідності приховування своїх надприбутків шляхом здійснення фінансово-господарської операцій з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а також сумнівних перерахувань на адресу російських компаній за прокатні права".

"Вказані протиправні перерахування не залишились поза увагою спецслужб РФ, які протягом 2014-2016 років фактично змусили власників компаній, які працюють на ринку кінопрокату України, спрямовувати частину своїх прибутків для фінансування дій невстановлених осіб з метою вчинення масових заворушень на території України, посягання на її територіальну цілісність, дестабілізації політичної та економічної ситуації. У свою чергу, отримавши фактичну підтримку спецслужб РФ власники вищезазначених компаній використовуються як агенти впливу в Україні, диктуючи умови на ринку кіноіндустрії та саботують просування і показ українських стрічок", - наголошується в документах.

У матеріалах, зокрема, зазначається, що "в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що рахунки ТОВ "Кіноманія" використовувались для протиправної діяльності, зокрема здійснення фінансово-господарської операцій з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а також сумнівних перерахувань на адресу російських компаній за прокатні права".

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"Відповідно до листа від Державної фіскальної служби України ТОВ "Кіноманія" для ведення фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки, зокрема рахунок відкритий в АТ "Альфа-Банк" у м. Києві", - стверджується в документах.

Згідно з матеріалами суду, в липні СБУ попросила суд надати доступ до банківських рахунків кінодистриб’юторів і суд дав тимчасовий доступ слідчим ГСУ СБУ до документів, які містять банківську таємницю.