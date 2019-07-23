Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
23.07.19 16:50

Верховний суд РФ визнав "законним" вирок українському політв'язню Грибу

Військова колегія Верховного суду РФ визнала "законним" вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу, засудженому в Росії до шести років колонії загального режиму.

Верховний суд РФ визнав "законним" вирок українському політв'язню Грибу

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", відповідне рішення винесла трійка російських суддів.

"Рішення Північно-Кавказького окружного військового суду залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення", - сказав один із суддів.

Павла не доставили до зали суду, він брав участь у процесі по відеозв'язку з СІЗО-4 у Ростові-на-Дону. Протягом усього засідання Павло не знімав медичну маску з обличчя. Під час засідання він спілкувався з судом українською мовою через перекладача, однак через погану якість зв'язку суддям перекладали лише частину слів. Павло підкреслив, що не визнає провину й що його засудили безпідставно.

"Я не згоден із вироком", - підкреслив Гриб.

Виступаючи з останнім словом, він заявив, що, як й інші політичні в'язні, не збирається здаватися.

"Рабів до раю  не пускають. Слава Україні!", - завершив Павло виступ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ оголосила в розшук слідчого ФСБ Карпенюка, причетного до арешту українця Гриба

Підтримати Гриба прибули дипломати з країн Євросоюзу, консул України, а також кілька москвичів, які відкрито виступають проти російського військового вторгнення в Україну.

Адвокат Марина Дубровіна підкреслила, що рішення незаконне, необґрунтоване й прийняте на підставі зізнань, які були вибиті з Павла під тортурами і від яких він пізніше відмовився. Вона повідомила, що пізніше Гриб вказав, що до нього застосовувався фізичний вплив особами, що викрали його 24 серпня 2017 року в Гомелі.

"Гриб також заявив про застосування до нього насильства та тримання в спортзалі УФСБ РФ по Смоленській області в місті Ярцеве 25 серпня 2017 року", - сказала адвокат.

Дубровіна повідомила, що Гриба після викрадення вивезли на територію РФ і після перетину кордону побили в лісі.

"Під час викрадення його душили й били. До нього також застосовували фізичну силу після того, як його передали іншим співробітникам", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Політв'язень Гриб звернувся до Зеленського та Ради з проханням вирішити нарешті долю бранців Кремля

Адвокат підкреслила, що в будівлі УФСБ РФ Павла добу тримали без води та їжі в спортзалі прикутим до шведської стінки або 32-кілограмової гирі.

"Йому погрожували й намагались підвішувати догори ногами на шведській стінці", - підкреслила Дубровіна й додала, що таким чином слідчі змусили визнати свою провину.

Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100