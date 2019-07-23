Все, що я можу зробити, - я робитиму, - Зеленський про справу Гонгадзе

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання, коли буде політичне рішення, яке дозволить назвати замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Зеленський нагадав, що цією справою займається прокуратура.

"З приводу Гонгадзе. У нас дуже багато справ щодо вбивства громадських діячів, журналістів, зникнення людей - і всіма цими справами ми повинні займатися, за всієї поваги до пам'яті Гонгадзе ... Ми чекаємо, нам потрібен новий генпрокурор. Я нічого не можу вам сказати. Мені нема чого вам сказати. я навіть сьогодні хотів його тут сьогодні зустріти, але відпустка, так відпустка ... ми не маємо права впливати на правоохоронні органи, але ми хочемо це зробити, і все, що я можу зробити за законодавством, - я буду робити", - сказав він.

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Нагадаємо, у червні 2017 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ухвалив розсекретити аудіозаписи засідань Печерського районного суду Києва за обвинуваченням екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, засудженого за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Гонгадзе було вбито восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у його вбивстві трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича. При цьому їм було призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.

21 липня 2009 року за обвинуваченням у скоєнні цього злочину в селі Житомирської області було заарештовано екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача. Пукача вирахували за мобільним телефоном. Генпрокуратура 24 липня 2009 висунула офіційне обвинувачення Пукачу в співучасті у вбивстві журналіста.

За результатами слідства, Пукач, отримавши усний наказ від тодішнього Міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка ліквідувати Георгія Гонгадзе, 17 вересня 2000 року скоїв це вбивство на чолі злочинної групи, що складається з працівників ГУ МВС України Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколи Протасова (у 2008 році перші двоє були засуджені до 12 років ув'язнення, третій - до 13 років). Підозрювані в причетності до вбивства були затримані в лютому 2005 року. Троє співробітників департаменту зовнішнього спостереження МВС: Валерій Костенко, Олександр Попович і Микола Протасов, - під час судового процесу зізналися в тому, що 16 вересня 2000 року в супроводі генерал-лейтенанта міліції Пукача і за його наказом вивезли Гонгадзе за межі Києва. У 2008 році Апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників МВС. Водночас викрадач Гонгадзе, екс-полковник МВС Протасов, раптово помер у Менській колонії. Зокрема, у своїх свідченнях Протасов казав: "Гонгадзе набрав повітря і пручався, і тоді Пукач наказав вибити з нього дух".

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У січні 2013 року суд визнав Пукача винним, і засудив до довічного ув'язнення. На питання судді, чи згоден він з вироком, Пукач заявив: "Я погоджуся, коли в цій клітці зі мною будуть сидіти Кучма і Литвин". Також під час оголошення вироку Пукач заявив: "Запитайте в Кучми і Литвина про мотиви вбивства Гонгадзе". Сама ж справа про вбивство Гонгадзе раніше була закрита у зв'язку з подвійним самогубством нібито замовника Кравченка. Водночас у 2016 році в ГПУ заявили, що працюють над новою справою "стосовно людей, які називаються "виконавці, замовники, підбурювачі".

6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив вирок чинним. Під час цього засідання Пукач розповів нову версію вбивства Гонгадзе.

Інтерв'ю Олексія Подольського, яке він дав Цензор.НЕТ у липні 2017 року, можна прочитати тут.