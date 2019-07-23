Результати виборів на одній дільниці Закарпаття визнали недійсними, - ОПОРА

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", передає Цензор.НЕТ.

За інформацією з Окружної виборчої комісії №72, на цій дільниці в день виборів бюлетені отримали 250 осіб, а 61 виборець, який міняв місце голосування без зміни виборчої адреси, отримав бюлетень для голосування по одномандатному виборчому округу. Таким чином, 61 виборець, який міг голосувати тільки за партійні списки, отримав бюлетені за кандидатів-мажоритарників.

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За словами члена ОВК Івана Деяка, члени дільничної виборчої комісії самі визнали голосування по одномандатному округу на своїй дільниці недійсним і склали відповідний акт.

"На жаль, не завжди члени ДВК повністю компетентні і знають, кому і який бюлетень можна видавати і на основі якого документа", - констатує координатор Громадянської мережі "Опора" в Закарпатській області Ярослав Гулан.

Нагадаємо, 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради.