На жителя окупованого Судака завели кримінальну справу за ухилення від служби в російській армії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє "Кримська правозахисна група".

"Слідчі" завели справу за ч. 1 ст. 328 КК Росії (Ухилення від призову на військову службу за відсутності законних підстав для звільнення від цієї служби)", - йдеться в повідомленні.

За версією Слідкому, житель Судака рішенням військової-медичної комісії був визнаний придатним за станом здоров'я до проходження військової служби і рішенням призовної комісії визнаний таким, що підлягає призову на військову службу, після чого неодноразово отримував під особистий підпис повістки про явку у військовий комісаріат, однак, до військкомату не прибув.

Кримська правозахисна група збирає інформацію про кримінальні справи за ухилення від служби в Збройних силах Російської Федерації щодо кримчан. За інформацією КПГ, в Криму порушено понад шістдесят таких кримінальних справ.

Весною 2019 року Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду отримав зібрані експертами докази незаконного призову в армію РФ в Криму, який є порушенням 4-ї Женевської конвенції. Повідомлення про військові злочини РФ в Криму, в тому числі і про примусовий призов до армії країни-окупанта, правозахисні організації разом з прокуратурою Автономної Республіки Крим ще в 2018 році направили до МКС.

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