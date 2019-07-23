Результати виборів визнані недійсними на дільниці в 210-му окрузі на Чернігівщині, - ОПОРА

Як повідомила UA:Чернігів координатор спостереження за виборами в області громадянської мережі "ОПОРА" Наталія Висіканець, він входить до 210-го округу, інформує Цензор.НЕТ.

Голосування по одній з дільничних виборчих комісій визнається недійсним, комісія ухвалила таке рішення. Щодо другої виборчої комісії в тому ж окрузі очікується перерахунок голосів.

207, 208 і 209 окружні виборчі комісії, за словами Наталії Висіканець, працюють у штатному режимі.

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"207-ма комісія – працюють, але дуже і дуже повільно. 208-ма комісія працює в штатному режимі, теж немає нарікань. 209-та – 2 рази відпочивали буквально по 10 хвилин. Представники ОВК виходили, поверталися і продовжували свою роботу".

Також Наталія Висіканець сказала, що в день виборів спостерігачі "ОПОРИ" грубих порушень не зафіксували.

Було декілька повідомлень про підкуп виборців, які не підтвердилися, було кілька повідомлень про спробу винести бюлетень та спроби голосувати без паспортів.

Але теж всі ці моменти були попереджені.

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Нагадаємо, за інформацією КВУ, в день голосування на ОВК 210 мали місце факти вилучення представниками поліції особистих речей (планшетів) у кількох представників громадської організації, яка проводила екзитпол у межах виборчого округу.