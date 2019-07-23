Україні необхідне Міністерство гуманітарної безпеки, - Заболотна

Про це на своїй сторінці в Facebook написала глава Фонду гуманітарного розвитку України Наталія Заболотна.

"Президент заявив про намір об'єднати три міністерства — культури, інформполітики, молоді та спорту. Дещо еклектичне поєднання цих трьох монстрів викликає певне занепокоєння. Але насправді реформа цих одіозних інституцій вже назріла давно. Адже критика їхньої роботи всередині тих галузей, за які вони відповідають, на сьогодні досягла апогею. І це — сумний та сумнівний результат", - вважає Заболотна.

На її думку, рішенням проблеми неефективності цих міністерств має бути не їхня ліквідація, а глибинне реформування.

"Просто закрити Мінкульт, як того вимагали багато діячів, було би надто простим і навряд чи ефективним рішенням — особливо сьогодні, під час очевидного культурного дефолту, який ми переживаємо. Набагато більшим викликом є реформування відомства та усієї культурної галузі, аби саме культура стала фундаментом гуманітарної безпеки країни. Тобто виконувала функцію головного антиоксиданта для держави й суспільства.

Культура, яка би стала репутаційним стрижнем країни, драйвером туризму й економіки, яка була би спроможною об’єднувати державу й дарувати людям сенси.

Без активної культурної політики суспільство не може захищати себе і просувати свої інтереси у світі. Без культурної політики неможлива політика інформаційна. І без культури молодь відвертається від власної батьківщини та прямує до тих країн, які створюють привабливий та зрозумілий образ майбутнього", - зазначила Заболотна.

За її словами, замість трьох неефективних відомств має бути створене Міністерство гуманітарної безпеки. При цьому механізми його роботи мають бути винесені на громадське обговорення.

"Дієвий механізм фінансування гуманітарної безпеки вже існує. Він був запропонований у законопроекті, який ми разом із групою міжнародних експертів розробили та подали до Верховної Ради чотири роки тому. Але та Рада, за вказівкою тодішнього президента і його клевретів у правлячій коаліції, закон провалила, бо він був невигідний власним брудним кишеням, що роками наживалися на нелегальних лотереях та казино.

Вчергове наплювавши на гуманітарну безпеку власного народу. За що (серед іншого) і поплатилася розгромним результатом минулої неділі.

Сьогодні професійному середовищу варто активно приступити до дискусії щодо запропонованих реформ. Ми маємо взяти ситуацію в свої руки і допомогти новій владі досягти реальних звершень, а не повторювати вбивчі помилки попередників", - підкреслила Заболотна.

Нагадаємо, Наталія Заболотна у 2017 році очолила Фонд гуманітарного розвитку України. Вона була першим директором-засновником Мистецького Арсеналу. Цього року проект "Книжковий Арсенал", створений Заболотною, був визнаний кращим літературним фестивалем у світі на Лондонському книжковому ярмарку.