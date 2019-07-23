Планую працювати в комітеті транспорту або культури, - переможець в 77 окрузі від "Слуги народу" весільний фотограф Штепа

Про це він повідомив в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

Так, Штепа, який раніше підробляв весільним фотографом, зазначив, що ідея податися в нардепи виникла після того, як партія "Слуга народу" оголосила набір у мажоритарних округах.

"Мені ніхто не пропонував йти до парламенту, я сам подав заявку, коли партія "Слуга народу" оголосила набір кандидатів у мажоритарних округах. Я надіслав анкету, резюме, свої готові законопроекти. Багато людей пишуть, що кухарка може управляти країною, але це не так. Кожна людина, яка хотіла потрапити до партії або представляти її як мажоритарник, мала відправити готові законопроекти. Мої пропозиції розглянули, після чого запросили стати кандидатом від партії", - повідомив він.

Майбутній нардеп також розповів, чим він хотів би займатися в парламенті.

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"Я планую працювати в комітеті транспорту або в комітеті культури. Мої законопроекти були пов’язані з розмитненням автомобілів, а також з відповідальністю органів влади за технічний стан доріг. Це дуже близька для мене тема, бо я сам водій. Кожного дня багато їжджу і бачу ті проблеми, з якими стикаються звичайні люди", - зазначив Штепа.