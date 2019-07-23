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23.07.19 21:08

Сім окружкомів гальмують внесення даних за результатами виборів в електронну систему ЦВК, - штаб "Слуги народу"

У партії "Слуга народу" стверджують, що виборчі комісії в 7 округах часто оголошують технічні перерви в роботі і застосовують технологію "уточнень", гальмуючи процес внесення даних протоколів в електронну систему Центральної виборчої комісії.

Сім окружкомів гальмують внесення даних за результатами виборів в електронну систему ЦВК, - штаб "Слуги народу"

Про це заявив глава виборчого штабу партії Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ

Так, згідно з інформацією, порушення в ОВК з прийому протоколів відбуваються в таких округах:

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"В низці округів ми намагаємось захистити результати. Поки що вони ведуться у площині окружних виборчих комісій. Чому так відбувається? Ми проводили паралельний підрахунок голосів, але в деяких округах бачимо як наші дані відрізняються від даних ОВК. Саме тому є підстави вважати, що опонентами застосовується технологія "уточнення", яка на сьогоднішній день є ключовою", — заявив Корнієнко.

За його словами, ця технологія дає можливість ОВК вносити уточнення у протоколи, що не тільки затягує процес підрахунку голосів, але й може викривити результати виборів щодо окремих кандидатів.

"Зараз ми намагаємося виявляти такі випадки і блокувати їх. В іншому випадку ми оскаржуватимемо результати виборів щодо окремих округів у суді", — підкреслив глава штабу партії.

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