Симоненко знову намагається оскаржити заборону КПУ

Позов надійшов до Окружного адміністративного суду Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду. Його подали Симоненко і заборонена Компартія.

"Позивачі просять суд скасувати повністю наказ Мін’юсту від 23 липня 2015 року, яким було затверджено Правовий висновок Комісії з питань дотримання ЗУ "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки" щодо невідповідності діяльності, найменування та символіки Комуністичної партії України вимогам вищевказаного закону.=", - сказано в повідомленні прес-служби суду.

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Зараз суд досліджує матеріали позову і вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, в 2015 році Компартія вже програла схожий суд за позовом до Міністерства юстиції.