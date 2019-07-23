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23.07.19 19:41

Симоненко знову намагається оскаржити заборону КПУ

Колишній глава забороненої нині Комуністичної партії України Петро Симоненко подав позов про скасування заборони своєї політсили.

Симоненко знову намагається оскаржити заборону КПУ

Позов надійшов до Окружного адміністративного суду Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду. Його подали Симоненко і заборонена Компартія.

"Позивачі просять суд скасувати повністю наказ Мін’юсту від 23 липня 2015 року, яким було затверджено Правовий висновок Комісії з питань дотримання ЗУ "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки" щодо невідповідності діяльності, найменування та символіки Комуністичної партії України вимогам вищевказаного закону.=", - сказано в повідомленні прес-служби суду.

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Зараз суд досліджує матеріали позову і вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, в 2015 році Компартія вже програла схожий суд за позовом до Міністерства юстиції.

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