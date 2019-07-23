Суд відмовився розблокувати процес перейменувань УПЦ МП

Засідання суду відбулося напередодні, 22 липня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на юридичний відділ УПЦ МП.

За підсумками засідання суд задовольнив заяву УПЦ МП і заборонив суб'єктам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії щодо відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо "Київської Митрополії, монастирів, духовних семінарій, єпархій, що входять до релігійного об'єднання Української православної церкви".

Читайте також: Московський патріархат пропонує долари за відмову переходити в ПЦУ, - митрополит ПЦУ Симеон

"Шостим апеляційним адміністративним судом постановою від 22 липня 2019 року відмовлено в задоволенні апеляційної скарги Міністерства культури України та залишено без змін рішення суду першої інстанції про забезпечення позову", - сказано в повідомленні УПЦ МП.

Нагадаємо, Верховна Рада 20 грудня 2018 року, прийняла в цілому закон, який зобов'язує Українську православну церкву (Московського патріархату) в своїй назві вказати належність до Російської православної церкви. 22 грудня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон, а 26 січня він був офіційно опублікований у газеті "Урядовий кур'єр".

УПЦ МП оскаржила необхідність перейменування в суді. Окружний адміністративний суд Києва 22 квітня 2019 року став на її сторону і зупинив процес примусового перейменування.