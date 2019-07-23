До наступних переговорів у Мінську будуть підготовлені ідеї щодо відновлення моста біля Станиці Луганської, - Зубко

Створено робочу групу з відновлення моста в районі КПВВ "Станиця Луганська". Про це написав у Facebook віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, повідомляє Цензор.НЕТ.

До її складу увійдуть представники Мінінфраструктури, Укравтодору, Міноборони, МінТОТ, Мінрегіону, Держприкордонслужби, Луганської ВЦА, проектних та експертних організацій.

"Серед ключових завдань робочої групи - максимально швидко розробити варіанти технічного завдання на відновлення мостового переходу; визначити терміни, обсяги та джерела фінансування. визначити виконавців робіт – як проектних, так і будівельних; скласти план-графік робіт. Замовником робіт виступить Луганська ВЦА. Важливе завдання: пов'язати роботи з відновлення моста з повноцінним функціонуванням КПВВ. Ключова позиція при цьому - забезпечення режиму тиші", - підкреслив Зубко.

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За словами віце-прем'єр-міністра, напрацювання робочої групи мають бути готові до чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка запланована на 31 липня.

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганській. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.