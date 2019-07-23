Окупанти передали в інший "суд" справу кримського політв'язня Бекірова

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на постанову "суду" повідомило 23 липня видання "Крим.Реалії".

В "документі" зазначається, що передача справи обвинуваченого в транспортуванні боєприпасів Бекірова пов'язана з тим, що саме в Красноперекопську співробітники ФСБ нібито знайшли схованку з боєприпасами та вибухівкою.

"Місце здійснення інкримінованих Бекірову злочинів розташоване на території Красноперекопського району Криму, в зв'язку з чим кримінальна справа не підсудна Центральному районному суду Криму", - йдеться в матеріалі "суду".

Адвокат політв'язня Олексій Ладин розповів, що Бекіров заявив про відмову виходити з камери СІЗО в Сімферополі, якщо його справу переведуть в Красноперекопськ.

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"Він мені пояснив, що фізично не переживе переїзд і тортур умовах автозаку, тим більше, що ізолятора тимчасового утримання в Красноперекопську немає, а найближчий міститься в Армянську. І навіть якщо він буде утримуватися в ІТТ, то умови там не відповідають тим, в яких він може вижити. Розуміючи всі ризики, Едем Бекіров пояснив, що відмовиться виходити з камери для перевозу його в Красноперекопськ, оскільки ця поїздка рівносильна смерті. Він готовий прив'язати себе до ліжка на знак протесту", - зазначив Ладин.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.