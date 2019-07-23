У Росії хочуть заборонити анонімне листування по електронній пошті

Серед авторів законопроєкту - сенатори Андрій Клішас і Людмила Бокова, автори концепції "суверенного Рунету", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету".

Тепер вони пропонують змусити поштові сервіси обмежувати передачу листів з інформацією, забороненою в Росії, протягом доби після отримання відповідної вимоги від влади.

"Ухвалення законопроєкту дозволить суттєво знизити кількість помилкових терористичних повідомлень, розповсюджуваних за допомогою сервісів електронної пошти, створить правові умови для притягнення зловмисників до відповідальності, скоротить економічні збитки від таких повідомлень", - сказано в пояснювальній записці.

Російські експерти у сфері технологій поставилися до пропозиції скептично.

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"Мабуть, має працювати так: спецслужби дізнаються, до якого номеру телефону прив'язана електронна пошта, за номером телефону дізнаються дані користувача (через паспорт з пропискою), йдуть до нього додому і затримують", - пояснив директор некомерційної організації "Товариство захисту інтернету" Михайло Клімарев.

В реальності ж електронні листи можуть відправлятися з поштового сервера з будь-якої країни, а самого електронного ящика може просто не існувати в принципі, зауважив він. Якщо законопроєкт буде прийнятий, це призведе до відтоку користувачів з російських поштових сервісів, додав Клімарев.