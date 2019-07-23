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23.07.19 22:28

Замість Флори буде Ленін: у Нікітському ботсаду окупанти замінять статую богині родючості бюстом вождя пролетаріату

Керівництво Нікітського ботсаду в окупованому Криму підкориться рішенню "суду", який постановив повернути на місце пам'ятник Леніна. Зараз бюст Леніна стоїть за 200 метрів від статуї Флори, але окупанти вважають, що він має зайняти її місце.

Замість Флори буде Ленін: у Нікітському ботсаду окупанти замінять статую богині родючості бюстом вождя пролетаріату

Скульптуру Флори Нікітському ботанічному саду подарували в 2012 році на 200-річний ювілей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Подарунок встановили в центрі ботсаду, на місці, де раніше стояв бюст Леніна. Але вчена рада забула зафіксувати це в документації.

Після окупації півострова доступ до документів отримали загарбники. Вони обурилися, що мармуровий Ленін перебуває не в центрі, а його місце займає чуже божество.

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"Хоча ми його нікуди не викинули, він стоїть за 200 метрів від скульптури Флори у будівлі музею саду, поруч з бюстом Молотова, який з 1937 року посідав місце, куди в 1957 році встановили Леніна", - розповів журналістам заступник директора ботсаду Андрій Паштетський.

Рішення повернути Леніна на центральну позицію винесли два суди - першої інстанції і апеляційний. Ботсад зобов'язаний виконати демонтаж за свій рахунок.

"Пам'ятник Флорі бронзовий, а бюст Леніна - мармуровий. Важать вони чимало, плюс, до постаменту немає під'їзду для будівельної техніки. У скільки нам обійдеться відновлення "історичної справедливості", я поки навіть не можу сказати", - пояснив Паштетський.

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Одним з ініціаторів повернення бюста Леніна на місце богині був голова ялтинського відділення КПРФ, депутат так званої ялтинської міськради Іван Павличенко. Рішення суду про повернення Леніна він сприйняв, як перемогу своєї партії.

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