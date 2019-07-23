Закликаємо засудити неправомірне рішення суду проти політв'язня Гриба і вимагати звільнення всіх громадян України, - МЗС

Документ опубліковано на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест Російській Федерації у зв’язку з неправомірним рішенням військової колегії Верховного суду РФ у справі громадянина України Павла Гриба.

Російський суд зухвало відхилив аргументи адвокатів щодо відсутності доказової бази і складу злочину у діях Павла, підтримав сфабриковані звинувачення у терористичній діяльності та безсоромно відправив молодого хлопця на 6 років до колонії.

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Це рішення російського суду, як і усі рішення щодо інших безпідставно засуджених в РФ громадян України, в очах усього світу є ще одним свідченням повної відсутності в Росії будь-якого правосуддя і справедливості.

Закликаємо міжнародну спільноту засудити неправомірне рішення російського суду щодо громадянина України П.Гриба і вимагати безумовного звільнення усіх громадян України, яких кремлівський режим тримає у заручниках на території Росії та в окупованому українському Криму", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.

23 липня військова колегія Верховного суду РФ визнала "законним" вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу.