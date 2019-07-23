Скандальний глава Федерації велоспорту Башенко продовжує домагатися виключення Соловей зі збірної і як приклад наводить порядки в збірних РФ

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання xsport.ua

Після конфлікту спортсменки і Башенко Соловей зажадала відставки президента ФВСУ, а Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов підтримав цю ініціативу, проте відповідне рішення ухвалено не було.

У підсумку, на офіційній сторінці ФВСУ в Facebook Башенко звернувся до членів Федерації з пропозицією звільнити першого віцепрезидента Андрія Гривка і вимогою виключити зі складу збірної України Ганну Соловей.

"Шановні члени Федерації! Дозвольте ознайомити Вас зі світовою практикою виховання спортсменів, яким байдужі інтереси власної країни, а цікавить тільки власний гаманець.

Пропоную на позачерговій Конференції ФВСУ, яка відбудеться в дати, визначені Президентом ФВСУ, визначитися з питанням звільнення першого віцепрезидента Гривка А. з роботи, на якій його не було і дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федерація велоспорту України висловила недовіру президенту Башенку, який нагрубіянив українській чемпіонці Соловей

Але ми повинні все одно підтримати ініціативу Гривка піти в тріатлон. Там його ніхто особливо не чекав, тим більше, з огляду на скандальний характер, за що і звільнили з клубу Астана, але ми впевнені, що Андрій в тріатлоні буде на перших позиціях вже цього року.

Ну хоча б п'ятим, але хто відпустить. Наполягаю на ухваленні дирекцією ФВСУ рішення про виключення зі складу збірних команд України спортсменки Соловей Г., враховуючи неспортивну поведінку і паплюження інтересів держави і велосипедного спорту.

З повагою, Президент".

Як приклад Башенко навів виключення футболіста збірної Росії Олександра Мостового під час Євро-2004, коли гравець виступив з критикою тренерського штабу після поразки від Іспанії. У підсумку, росіяни посіли останнє місце в групі чемпіонату Європи.

Нагадаємо, Федерація велоспорту України висловила недовіру скандальному президенту.