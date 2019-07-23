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23.07.19 22:49

Новим главою Пентагону став Марк Еспер

Керівник оборонного відомства США назвав серед своїх пріоритетів підтримку альянсів і залучення нових партнерів. "Стратегічними конкурентами" Штатів залишаються Росія та Китай.

Новим главою Пентагону став Марк Еспер

Сенат США затвердив кандидатуру Марка Еспера на пост глави Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки". У міністерства оборони США не було офіційно призначеного керівника протягом семи місяців - це найдовший період в історії установи.

Еспер виконував обов'язки керівника відомства після виходу у відставку попереднього голови Пентагону, Джеймса Меттіса.

Виступаючи на слуханнях в Сенаті, Еспер озвучив свої пріоритети в роботі. Перший з них - розвиток збройних сил. "Тут метою є стримування війни. І цього можна досягти наявністю військових сил, які переважають в усіх напрямках. Тоді противники розцінять, що дипломатія - кращий варіант", - зазначив чиновник.

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Другий пріоритет Естера - підтримка альянсів і залучення нових партнерів. "Потужна мережа країн, об'єднаних спільними переконаннями - перевага, якої наші супротивники не мають", - додав він.

Еспер також зазначив загрози з боку "стратегічних конкурентів США" - Китаю і Росії.

"Ми постійно протистоїмо таким країнам, як Росія, чи Китай, які намагаються викрадати нашу технологію, впливати на вибори, розповсюджувати дезінформацію про Сполучені Штати. В плані оборони ми вразливі – як уряд, так і приватний сектор. В сфері нападу – ми маємо великі можливості", - сказав він.

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