Новим главою Пентагону став Марк Еспер

Сенат США затвердив кандидатуру Марка Еспера на пост глави Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки". У міністерства оборони США не було офіційно призначеного керівника протягом семи місяців - це найдовший період в історії установи.

Еспер виконував обов'язки керівника відомства після виходу у відставку попереднього голови Пентагону, Джеймса Меттіса.

Виступаючи на слуханнях в Сенаті, Еспер озвучив свої пріоритети в роботі. Перший з них - розвиток збройних сил. "Тут метою є стримування війни. І цього можна досягти наявністю військових сил, які переважають в усіх напрямках. Тоді противники розцінять, що дипломатія - кращий варіант", - зазначив чиновник.

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Другий пріоритет Естера - підтримка альянсів і залучення нових партнерів. "Потужна мережа країн, об'єднаних спільними переконаннями - перевага, якої наші супротивники не мають", - додав він.

Еспер також зазначив загрози з боку "стратегічних конкурентів США" - Китаю і Росії.

"Ми постійно протистоїмо таким країнам, як Росія, чи Китай, які намагаються викрадати нашу технологію, впливати на вибори, розповсюджувати дезінформацію про Сполучені Штати. В плані оборони ми вразливі – як уряд, так і приватний сектор. В сфері нападу – ми маємо великі можливості", - сказав він.

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