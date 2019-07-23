Київ зміцнюватиме співпрацю зі Світовим конгресом українців, - Офіс президента

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Офісу президента в Фейсбуці.

"В ході зустрічі з головою Міжнародної місії Світового Конгресу українців зі спостереження за виборами в Україні Євгеном Чолієм в Офісі глави держави сторони "обговорили питання подальшої співпраці з протистояння дезінформації та просування позитивного іміджу України в світі", - наголошується в повідомленні.

"В Офісі президента відзначили важливість Міжнародної місії СКУ зі спостереження за виборами для моніторингу та захисту демократії в Україні. Саме завдяки такій міжнародній підтримці Україна може протистояти зовнішнім викликам та поділитися зі світом власними набутками проведення чесних і прозорих виборів в умовах дезінформаційних атак", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, Генеральна прокуратура РФ ухвалила рішення про визнання небажаної на території РФ діяльності СКУ.