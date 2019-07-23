Ківалов програв вибори кандидату від "Слуги народу" рестораторові Леонову

Про це свідчать дані після підрахунку 100% голосів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК.

Леонов набрав 40,21% голосів (27 255), Ківалов на другому місці - 31,63% голосів (21 442). На третьому місці однофамілець переможця - Євген Леонов, за якого проголосували 5,15% тих, хто прийшов на дільниці виборців (3496).

Олексій Леонов народився 26 лютого 1983 року в Одесі. Має професійно-технічну освіту. Леонов - комерційний директор ТОВ "Гріліон", за даними видання, йому належить 11 одеських закладів під брендами Slow Piggy і Pizza&Grill.

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Ківалов - чинний народний депутат України. На цих виборах він балотувався як самовисуванець. На виборах в 2014 році він також пройшов до парламенту як самовисуванець, в Раді вступив до фракції "Опозиційний блок".