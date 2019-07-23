ДБР викликало на допит мера Києва Кличка

Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає Цензор.НЕТ.

У ДБР главу столиці будуть допитувати в межах кримінального провадження щодо законності використання комунальних земель міста Києва.

Про що саме будуть питати - в Бюро не повідомили. "Був викликаний на допит в установленому законом порядку", - розповіла прессекретарка ДБР Анжеліка Іванова.

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Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження щодо ймовірних порушень і зловживань під час будівництва пішохідного мосту, який відкрили до Дня Києва. Справа стосується "ймовірного скоєння службовими особами КП "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України".