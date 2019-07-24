Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
24.07.19 07:40

ЦВК опрацювала 98,95% протоколів: "Слуга народу" - 43,14%, "ОП - За життя" - 13,02%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Центральна виборча комісія опублікувала нові результати підрахунку протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради.

ЦВК опрацювала 98,95% протоколів: "Слуга народу" - 43,14%, "ОП - За життя" - 13,02%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Дані доступні на сайті ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.

За результатами опрацювання 98,95% протоколів у Верховну Раду IX скликання потрапляють 5 політичних партій.

"Слуга народу" отримала 43,14% (6 086 408 голосів);
"Опозиційна платформа - За життя" - 13,02% (1 840 922 голоси);
"Батьківщина" - 8,18% (1 155 401 голос);
"Європейська Солідарність" - 8,12% (1 146 936 голосів);
"Голос" - 5,84% (825 112 голосів).

Також читайте: Сім окружкомів гальмують внесення даних за результатами виборів в електронну систему ЦВК, - штаб "Слуги народу"

Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 4,01%, "Сила і честь" - 3,82%, "Опозиційний блок" - 3,03%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,40%, "Партія Шарія" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1,05%.

ЦВК опрацювала 98,95% протоколів: Слуга народу - 43,14%, ОП - За життя - 13,02%, Батьківщина - 8,18%, Євросолідарність - 8,12%, Голос - 5,84% 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100