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24.07.19 07:35

Ворог за добу один раз порушив "режим тиші" на Донбасі, втрат у ЗСУ немає. У противника - троє "двохсотих", - штаб

23 липня Збройні сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Ворог за добу один раз порушив "режим тиші" на Донбасі, втрат у ЗСУ немає. У противника - троє "двохсотих", - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Луганського з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Втрат з української сторони не зафіксовано.

За даними розвідки, 23 липня внаслідок підриву на вибуховому пристрої три окупанти загинули та один поранений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 23 липня ворог здійснив один обстріл позицій ЗСУ під Луганським. Втрат немає, - штаб ООС

Від початку поточної доби війська противника не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Ворог за добу один раз порушив режим тиші на Донбасі, втрат у ЗСУ немає. У противника - троє двохсотих, - штаб 01

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