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24.07.19 08:35

Україна готова розпочати демонтаж трьох фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про готовність до демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил і засобів у районі населеного пункту Станиця Луганська.

Україна готова розпочати демонтаж трьох фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Сьогодні, 24 липня 2019 року, українська сторона готова розпочати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені вздовж дороги, між КПВВ "Станиця Луганська" та зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що зазначені роботи проводитимуться в межах виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської.

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"Виконання українською стороною відповідних зобов'язань можливе лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їхніми найманцями своїх зобов'язань із синхронного демонтажу фортифікаційних споруд на зазначеній ділянці", - наголошується в повідомленні.

Україна готова розпочати демонтаж трьох фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської, - СЦКК 01

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