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24.07.19 09:13

ВРП звільнила 8 суддів, зокрема суддю Антонова, який закрив справу Кернеса

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила з посад 7 суддів, які подали заяву про відставку, серед яких суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов.

ВРП звільнила 8 суддів, зокрема суддю Антонова, який закрив справу Кернеса

Про це повідомляється на офіційному сайті ВРП, передає Цензор.НЕТ.

"Вища рада правосуддя 23 липня 2019 року розглянула матеріали щодо звільнення восьми суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про звільнення у відставку та за власним бажанням. Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку:

Літовку Валерія Володимировича – з посади судді Краматорського міського суду Донецької області;

Чорну Людмилу Василівну – з посади судді Північного апеляційного господарського суду;

Андріянова Олександра Володимировича – з посади судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області;

Антонова Андрія Володимировича – з посади судді Київського районного суду міста Полтави;

Мєркулову Ларису Олексіївну – з посади судді Заводського районного суду міста Запоріжжя;

Оборотову Олександру Юріївну – з посади судді господарського суду Одеської області;

Савченка Віктора Олексійовича – з посади судді Баглійського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.

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Також Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Остапенко Тетяну Анатоліївну з посади судді господарського суду Херсонської області за власним бажанням.

Як повідомлялося, 10 серпня 2019 року Антонов ухвалив постанову, в якій розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінніка і Євгена Сміцького як відмову від обвинувачення та закрив кримінальне провадження.

Пізніше того ж дня заступник генпрокурора України Анжела Стрижевська повідомила, що прокуратура Полтавської області відкрила кримінальне провадження за фактом ухвалення суддею неправосудного рішення у справі щодо Кернеса, Блінніка і Сміцького (ч. 1 ст. 375 КК України). Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Антонов ухвалив завідомо неправосудне рішення і відповість перед законом. Того ж дня Національне агентство протидії корупції заявило про намір перевірити декларації про доходи судді А.Антонова.

17 серпня 2018 року Антонов поскаржився у ВРП на тиск з боку Генпрокуратури і НАЗК. Він також подав заяву про відставку з посади судді Київського районного суду Полтави, мотивуючи своє звільнення тиском на нього.

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