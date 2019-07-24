Хвороба Гриба прогресує, етапування - шлях до смерті, - батько політв'язня

Про це повідомив батько політв'язня Ігор Гриб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

"Обстеження Павла показують, що динаміка дуже негативна і перебування Павла в подальшому за ґратами призведе до смерті, тому що в цих нелюдських умовах перебування в колонії та ще й етапування буде - це прямий шлях до смерті, тому що відкриється внутрішня кровотеча і все", - сказав він.

Куди саме етапуватимуть українця, наразі невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо засудити неправомірне рішення суду проти політв'язня Гриба і вимагати звільнення всіх громадян України, - МЗС

Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.

23 липня військова колегія Верховного суду РФ визнала "законним" вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу.