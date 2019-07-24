Щодня в Києві реєструють приблизно 160 злочинів, - Крищенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

Начальник Головного управління Нацполіції в місті Києві традиційно взяв участь у засіданні комісії, щоб доповісти про результати роботи столичних правоохоронців у першому півріччі 2019 року.

Загалом, за словами Крищенка, протягом останніх років у столиці простежується поступове зниження рівня злочинності:

"У столиці щодня в середньому реєструється 160 злочинів. Динаміка зниження спостерігається у скоєнні умисних вбивств, спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, вчиненні розбійних нападів, грабежів і незаконних заволодінь автотранспортом. Якщо говорити про кількість злочинів, скоєних у громадських місцях, то їх зареєстровано на 15 % менше, ніж минулого року. Усе це свідчить про те, що правоохоронці проводять посилену превентивну роботу. При цьому хорошим інструментом у профілактиці та розкритті злочинів є система відеонагляду, яка проводжується у рамках реалізації програми "Безпечна столиця"", - сказав він.

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Керівник столичних поліцейських також зосередив увагу і на результатах роботи щодо протидії незаконному поводженню зі зброєю та боєприпасами: у першому півріччі 2019 року викрито 306 таких правопорушень.

"При цьому, аналізуючи всі викриті правопорушення, можемо говорити, що незаконна зброя потрапляє в Київ не лише зі Сходу України, а й з-за меж держави. Тому ми посилюємо співпрацю з іншими правоохоронними відомства для документування протиправної діяльності тих, хто займається транспортуванням зброї і боєприпасів з-за кордону", - зазначив він.

Розповів начальник поліції Києва і про протидію незаконному обігу наркотиків, викриття організованих злочинних груп і видворення так званих "злодіїв у законі".