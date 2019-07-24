Керівник студії "Мамахохотала" Грищук, який переміг на виборах у Раду від "Слуги народу", планує працювати в комітеті освіти

Про це Грищук заявив в ефірі програми "Нині вже" на Громадському, інформує Цензор.НЕТ.

"Це логічно випливає з того округу, за яким я йду. Це найбільш студентський округ України, там де проживають 40 тис. студентів. Це КПІ, НАУ, Медичний", - наголосив кандидат у депутати.

За його словами, оскільки вибори відбувалися влітку, велика кількість студентів не змогла проголосувати. Грищук зазначив, що явка на студентських дільницях була 10-15%.

"Щодо законопроєктів і над чим я хочу працювати. Я хочу працювати в комітеті освіти, давайте більш широко, не вникаючи в конкретику, над підвищенням якості вищої освіти", - зазначив Грищук.

Нагадаємо, Грищук переміг на 220-му окрузі в Києві, де набрав 40,32% голосів.

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