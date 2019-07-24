Підрахунок голосів виборців однієї з ДВК Обухова відбувався в кафе, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації поліції в Київській області.

Повідомлення на "102" надійшло від представника громадянської мережі "Опора". На місце одразу прибула слідчо-оперативна група.

"Встановлено, що близько 18-ї години голова однієї з дільничних виборчих комісій разом із секретарем складали протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців по багатомандатному виборчому окрузі не на засіданні виборчої комісії, де передбачено чинним законодавством, а в приміщенні кафе будинку культури міста Обухів. Поліція на місці задокументувала протиправну діяльність працівників виборчої комісії та вилучила в них як речові докази протоколи підрахунку голосів", - йдеться в повідомленні.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 158 ККУ, триває слідство. Стаття передбачає ув’язнення від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

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