Кабмін сьогодні планує внести зміни до порядку формування оборонного замовлення

Про це йдеться в порядку денному засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з порядком денним, Кабмін планує ухвалити проєкт постанови "Про внесення змін до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням". Доповідачем з цього питання буде перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Також урядовці розглянуть проєкти постанов про введення пілотного проєкту, який стосується маркування контрольними (ідентифікаційними) знаками і проведення моніторингу обігу лікарських засобів; про затвердження меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та урядом Королівства Саудівська Аравія про співробітництво у сфері спорту; про внесення змін до Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Крім того, Кабмін планує змінити склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посад директора Державного бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань.

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