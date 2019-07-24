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24.07.19 10:42

ЦВК опрацювала 99,3% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,01% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17)

Центральна виборча комісія опублікувала свіжі результати підрахунку протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради.

ЦВК опрацювала 99,3% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,01% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17)

Дані доступні на сайті ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.

За результатами опрацювання 99,30% протоколів у Верховну Раду IX скликання потрапляють 5 політичних партій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім окружкомів гальмують внесення даних за результатами виборів в електронну систему ЦВК, - штаб "Слуги народу"

Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 4,01%, "Сила і честь" - 3,82%, "Опозиційний блок" - 3,03%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,40%, "Партія Шарія" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1,05%.

ЦВК опрацювала 99,3% протоколів: Слуга народу - 43,16% (124 мандати), ОП - За життя - 13,01% (37), Батьківщина - 8,18% (24), Євросолідарність - 8,12% (23), Голос - 5,84% (17) 01

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