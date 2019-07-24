ЦВК опрацювала 99,3% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,01% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17)

Дані доступні на сайті ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.
За результатами опрацювання 99,30% протоколів у Верховну Раду IX скликання потрапляють 5 політичних партій.
- "Слуга народу" отримала 43,16% (6 255 799 голосів);
- "Опозиційна платформа - За життя" - 13,01% (1 886 860 голосів);
- "Батьківщина" - 8,18% (1 186 592 голоси);
- "Європейська Солідарність" - 8,12% (1 176 931 голос);
- "Голос" - 5,84% (846 486 голосів).
Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 4,01%, "Сила і честь" - 3,82%, "Опозиційний блок" - 3,03%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,40%, "Партія Шарія" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1,05%.