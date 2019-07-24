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24.07.19 11:18

Родині українця, якого роботодавець покинула в лісі в Польщі, зібрали понад 4 млн гривень

За словами ініціатора збору допомоги, почесного консула України Вітольда Горовського, тисячі людей по всій Польщі зібрали вже приблизно 600 тис. злотих для сім'ї Василя Чорнея.

Родині українця, якого роботодавець покинула в лісі в Польщі, зібрали понад 4 млн гривень

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Рідних трагічно загиблого чоловіка відвідав почесний консул України в Познані Вітольд Горовський. Він приїхав у село Трійця Снятинського району Івано-Франківської області, де проживають батьки українця, його дружина і троє дітей.

За його словами, допомога родині загиблого українця - це людська солідарність, це реакція на жахливий вчинок роботодавиці.

У родині Василя Чорнея залишилося троє неповнолітніх дітей - дівчатка 12 і 7 років та 9-річний син. Мама - інвалід і щодня потребує ліків.

Горовський є ініціатором збору коштів у Польщі для сім'ї Чорнея. Зазначається, що протягом 11 років, поки найменша дитина українського працівника не досягне повноліття, родина щомісячно отримуватиме 2 тис. злотих (14 тис. гривень).

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Нагадаємо, в Польщі на заробітках загинув 36-річний українець, житель Снятинського району Івано-Франківської області Василь Чорней. Його тіло знайшли за 150 км від його роботи.

Пізніше поліцейські з'ясували, що спекотного дня чоловікові стало зле на роботі і він знепритомнів. Коли інші працівники повідомили власниці, вона заборонила викликати швидку допомогу і наказала всім йти додому. Потім виявилося, що чоловік у непритомному стані зник з території закладу. Не було його також вдома, де він проживав. За дивних обставин зник також один з українців, який з ним жив і працював. Власниці підприємства в Польщі, яка вивезла в ліс непритомного працівника-українця, загрожує 5 років в'язниці.

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