Родині українця, якого роботодавець покинула в лісі в Польщі, зібрали понад 4 млн гривень

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Рідних трагічно загиблого чоловіка відвідав почесний консул України в Познані Вітольд Горовський. Він приїхав у село Трійця Снятинського району Івано-Франківської області, де проживають батьки українця, його дружина і троє дітей.

За його словами, допомога родині загиблого українця - це людська солідарність, це реакція на жахливий вчинок роботодавиці.

У родині Василя Чорнея залишилося троє неповнолітніх дітей - дівчатка 12 і 7 років та 9-річний син. Мама - інвалід і щодня потребує ліків.

Горовський є ініціатором збору коштів у Польщі для сім'ї Чорнея. Зазначається, що протягом 11 років, поки найменша дитина українського працівника не досягне повноліття, родина щомісячно отримуватиме 2 тис. злотих (14 тис. гривень).

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Хочеться, щоб влада України почала працювати": Як голосують українці в Італії та Фінляндії. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в Польщі на заробітках загинув 36-річний українець, житель Снятинського району Івано-Франківської області Василь Чорней. Його тіло знайшли за 150 км від його роботи.

Пізніше поліцейські з'ясували, що спекотного дня чоловікові стало зле на роботі і він знепритомнів. Коли інші працівники повідомили власниці, вона заборонила викликати швидку допомогу і наказала всім йти додому. Потім виявилося, що чоловік у непритомному стані зник з території закладу. Не було його також вдома, де він проживав. За дивних обставин зник також один з українців, який з ним жив і працював. Власниці підприємства в Польщі, яка вивезла в ліс непритомного працівника-українця, загрожує 5 років в'язниці.