2 тисячі гривень за 23 см: у продажу з'явилися бюсти Зеленського. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Українські Новини".

В оголошенні повідомляється, що "офіційні продажі" стартують в Україні з 25 липня. Сам бюст, за твердженням автора оголошення, важить 2,5 кілограма, висота його становить 23 сантиметри.

"Відмінний і унікальний подарунок, чудово прикрасить ваш робочий стіл та інтер'єр. Уперше в Україні, офіційні продажі стартують 25 липня, придбайте за найвигіднішою ціною зараз! Виготовлений зі скульптурного гіпсу, покритий 3 шарами лаку, сухозлітним золотом. Представлений у трьох кольорах: мармур, слонова кістка глянець, слонова кістка матовий", - йдеться в повідомленні.

Поява бюста Зеленського не може не дивувати: раніше сам Президент України заявляв, що його портрети не мають висіти в кабінетах чиновників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент - це не ікона, повісьте в кабінетах фотографії своїх дітей, - Зеленський закликав чиновників не вішати його портрети на робочих місцях

"Президент - не ікона, він не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди (на стіни в кабінетах) фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться в очі їм", - сказав свого часу Зеленський.



Фото: сайт "Українські Новини"