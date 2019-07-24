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24.07.19 11:33

"Сидів у першому ряду і тим самим принижував латвійську державу": в уряді Латвії обурені відвідуванням міністром концерту російського співака Лепса

Міністр юстиції Латвії Яніс Борданс виступив із жорсткою критикою міністра внутрішніх справ країни Сандіса Гіргена за відвідування концерту російського співака Григорія Лепса, який відбувся в Юрмалі.

"Сидів у першому ряду і тим самим принижував латвійську державу": в уряді Латвії обурені відвідуванням міністром концерту російського співака Лепса

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Jauns.lv.

"Це було так само обурливо, якби Russia Today організувала шоу на латвійському телебаченні, щоб принизити латвійську державу. Міністр внутрішніх справ сидів у першому ряду і тим самим принижував латвійську державу", - сказав Борданс.

Глава Мін'юсту додав, що Лепс "близький до президента Росії Володимира Путіна і російських кримінальних кіл". За його словами, МВС Латвії мало забезпечити внесення музиканта до чорного списку, щоб закрити йому доступ у країну.

Нагадаємо, США внесли російського виконавця шансону Григорія Лепса до списку "східноєвропейської мафії". За даними американських джерел, він був кур'єром і передавав гроші різним особам від лідерів одного з угрупувань. Лепс в Україні вже є персоною нон ґрата.

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