На кордоні затримано громадянина Франції, який купив у Хмельницькому автомат і 3 пістолети, - військова прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.

24 липня іноземця затримано під час проходження прикордонного та митного контролю при перетині державного кордону України в пункті пропуску "Краківець".

Придбану ним цього ж дня у м. Хмельницький вогнепальну зброю – один автомат Калашникова та три пістолети Макарова – вилучено в ході проведення обшуку автомобіля, на якому правопорушник намагався перетнути держкордон України. Під час особистого обшуку в нього виявлено речовину, за зовнішніми ознаками схожу на наркотичний засіб – гашиш.

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Вирішуються питання щодо повідомлення іноземцю про підозру та звернення до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу.

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