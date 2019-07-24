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24.07.19 11:47

На кордоні затримано громадянина Франції, який купив у Хмельницькому автомат і 3 пістолети, - військова прокуратура. ФОТО

Правоохоронці задокументували факт придбання громадянином Французької республіки для вивезення за межі України 4 одиниць вогнепальної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.

На кордоні затримано громадянина Франції, який купив у Хмельницькому автомат і 3 пістолети, - військова прокуратура 01

24 липня іноземця затримано під час проходження прикордонного та митного контролю при перетині державного кордону України в пункті пропуску "Краківець".

Придбану ним цього ж дня у м. Хмельницький вогнепальну зброю – один автомат Калашникова та три пістолети Макарова – вилучено в ході проведення обшуку автомобіля, на якому правопорушник намагався перетнути держкордон України. Під час особистого обшуку в нього виявлено речовину, за зовнішніми ознаками схожу на наркотичний засіб – гашиш.

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На кордоні затримано громадянина Франції, який купив у Хмельницькому автомат і 3 пістолети, - військова прокуратура 02

Вирішуються питання щодо повідомлення іноземцю про підозру та звернення до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу.

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