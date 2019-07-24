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24.07.19 12:04

ЄС відреагував на вирок українському політв'язню Грибу: Він мусить бути негайно звільнений

У Європейському Союзі відреагували на визнання Верховним судом РФ "законності" вироку українському політв'язню Павлу Грибу, незаконно засудженому на шість років колонії за нібито заклики до тероризму.

ЄС відреагував на вирок українському політв'язню Грибу: Він мусить бути негайно звільнений

Про це представництво ЄС у Росії пише у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Павло Гриб засуджений без будь-яких обґрунтованих звинувачень і мусить бути негайно звільнений. Оскільки він страждає на серйозне захворювання, він має отримати доступ до спеціалізованої медичної допомоги в найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.

23 липня військова колегія Верховного суду РФ визнала "законним" вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу.

МЗС України закликає міжнародну спільноту засудити неправомірне рішення російського суду щодо громадянина України П. Гриба і вимагати безумовного звільнення всіх громадян України, яких кремлівський режим тримає в заручниках на території Росії та в окупованому українському Криму.

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ЄС відреагував на вирок українському політвязню Грибу: Він мусить бути негайно звільнений 01

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