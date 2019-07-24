ЄС відреагував на вирок українському політв'язню Грибу: Він мусить бути негайно звільнений

Про це представництво ЄС у Росії пише у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Павло Гриб засуджений без будь-яких обґрунтованих звинувачень і мусить бути негайно звільнений. Оскільки він страждає на серйозне захворювання, він має отримати доступ до спеціалізованої медичної допомоги в найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.

23 липня військова колегія Верховного суду РФ визнала "законним" вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу.

МЗС України закликає міжнародну спільноту засудити неправомірне рішення російського суду щодо громадянина України П. Гриба і вимагати безумовного звільнення всіх громадян України, яких кремлівський режим тримає в заручниках на території Росії та в окупованому українському Криму.

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