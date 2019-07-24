Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
24.07.19 12:41

АМКУ почав розгляд справи щодо 18 облгазів Фірташа

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи про порушення 18 облгазами закону про економічну конкуренцію.

АМКУ почав розгляд справи щодо 18 облгазів Фірташа

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АМКУ.

"Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого Терентьєва Ю. від 18.07.2019 № 01/226 - розпочато розгляд справи про порушення № 128-26.13/77-19 за ознаками вчинення публічними акціонерними товариствами… порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді призначення (обрання) фізичної особи – громадянина Великої Британії Девіда Етоні Ховарда Брауна головою наглядової ради одночасно в усіх зазначених товариствах без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про товариства, що входять до групи РГК олігарха Дмитра Фірташа, "Сумигаз", "Запоріжгаз", "Чернігівгаз", "Дніпропетровськгаз", "Львівгаз", "Хмельницькгаз", "Криворіжгаз", "Тисменицягаз", "Миколаївгаз", "Київоблгаз" , "Івано-Франківськгаз", "Рівнегаз", "Дніпрогаз", "Закарпатгаз", "Чернівцігаз", "Харківміськгаз", "Житомиргаз", "Харківгаз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виявлено нові факти, які можуть зупинити екстрадицію Фірташа в США, - The Hill

"Зазначені концентрації можуть мати негативні наслідки у вигляді монополізації товарного ринку, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції шляхом суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині. Зазначені концентрації без дозволу відбулися на ринку розподілу природного газу місцевими (локальними) газорозподільними системами", - зауважили в Антимонопольному комітеті.

Нагадаємо, що у квітні АМКУ також почав розгляд справ за ознаками скоєння 20 облгазами Дмитра Фірташа порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Також читайте: Завищені суми в платіжках: ще чотири облгази Фірташа оштрафувала НКРЕКП

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100