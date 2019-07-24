АМКУ почав розгляд справи щодо 18 облгазів Фірташа

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АМКУ.

"Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого Терентьєва Ю. від 18.07.2019 № 01/226 - розпочато розгляд справи про порушення № 128-26.13/77-19 за ознаками вчинення публічними акціонерними товариствами… порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді призначення (обрання) фізичної особи – громадянина Великої Британії Девіда Етоні Ховарда Брауна головою наглядової ради одночасно в усіх зазначених товариствах без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про товариства, що входять до групи РГК олігарха Дмитра Фірташа, "Сумигаз", "Запоріжгаз", "Чернігівгаз", "Дніпропетровськгаз", "Львівгаз", "Хмельницькгаз", "Криворіжгаз", "Тисменицягаз", "Миколаївгаз", "Київоблгаз" , "Івано-Франківськгаз", "Рівнегаз", "Дніпрогаз", "Закарпатгаз", "Чернівцігаз", "Харківміськгаз", "Житомиргаз", "Харківгаз".

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"Зазначені концентрації можуть мати негативні наслідки у вигляді монополізації товарного ринку, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції шляхом суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині. Зазначені концентрації без дозволу відбулися на ринку розподілу природного газу місцевими (локальними) газорозподільними системами", - зауважили в Антимонопольному комітеті.

Нагадаємо, що у квітні АМКУ також почав розгляд справ за ознаками скоєння 20 облгазами Дмитра Фірташа порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

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