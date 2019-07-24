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24.07.19 13:05

Богдан вимагає зняти Кличка з посади голови КМДА. На Київ чекають дострокові вибори. ДОКУМЕНТ

Глава офісу президента Андрій Богдан направив Кабміну лист із проханням зробити подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Богдан вимагає зняти Кличка з посади голови КМДА. На Київ чекають дострокові вибори. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив головний редактор "Обозревателя" Орест Сохар, передає Цензор.НЕТ.

"Як повідомляють мої джерела, глава офісу президента Андрій Богдан відправив міністру Кабінету міністрів Олександру Саєнку листа з проханням зробити подання про звільнення Віталія Кличка з посади глави КМДА. Почалося", - написав він.

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Богдан вимагає зняти Кличка з посади голови КМДА. На Київ чекають дострокові вибори 01
Богдан вимагає зняти Кличка з посади голови КМДА. На Київ чекають дострокові вибори 02

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо будуть розділені повноваження мера столиці та голови Київської міської державної адміністрації, він ініціюватиме дострокові вибори мера.

Водночас прессекретар прем'єр-міністра Василь Рябчук підтвердив отримання такого листа з Офісу президента: "Так, отримали. Зараз вивчаємо", пише УП.

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