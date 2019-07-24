Новопризначена глава моніторингової місії ООН Богнер розпочала роботу в Україні

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця прийняв Богнер у зв'язку з початком її роботи в Україні.

Учасники зустрічі обговорили низку питань співпраці між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини та обмінялися думками щодо шляхів поглиблення такої взаємодії як на рівні штаб-квартири УВКПЛ ООН у Женеві, так і з Моніторинговою місією ООН, яка працює в нашій державі з весни 2014 року.

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"Окрему увагу в ході зустрічі було приділено моніторингу ситуації в галузі прав людини на окупованих Росією територіях України та необхідності забезпечення безперешкодного і повного доступу співробітників Місії до цих територій", - йдеться в повідомленні.

Богнер наголосила на готовності Місії й надалі надавати практичне сприяння і всебічну допомогу Україні у галузі прав людини, особливо враховуючи важливість захисту прав осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту.

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