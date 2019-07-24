Дива не сталося. Мене поглинула політична Зе-хвиля, - Лещенко про поразку на виборах

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми разом з командою не займалися чорнухою, пройшли весь округ ногами, провели нон-стоп півтора місяці в класичній польовій кампанії. Дива не трапилося - мене поглинула політична Зе-хвиля, біля витоків якої мені пощастило опинитися у січні цього року. Така от іронія долі", - зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 99,3% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,01% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17)

При цьому Лещенко побажав успіхів у роботі представниці партії "Слуга народу" Ганні Бондар, яка перемогла на виборах у його окрузі.

"Я бажаю успіху депутату від Подільського району Ганні Бондар у вирішенні питань, які на неї зваляться холодним душем. Не треба плутати роботу депутата Київради та парламенту. Ви делеговані бути для людей нашого округу останньою інстанцією в боротьбі за свої права та в протистоянні з нелюдською системою.", - написав він.