"Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів

"Тижневий експрес-курс, підготовлений кращими українськими фахівцями від партії "Слуга Народу" у партнерстві з Київською школою економіки, стане першим у серії навчальних програм для членів фракції, яка буде реалізовуватися протягом всього терміну роботи Верховної Ради IX скликання", - наголошується в повідомленні партії, передає Цензор.НЕТ.
У "Слузі народу" зазначають, що майбутні депутати вже сьогодні мають цілу низку ідей та ініціатив, спрямованих на досягнення економічного прориву, зростання добробуту людей, покращення якості державного і місцевого управління, боротьбу з корупцією.
"Мета освітнього інтенсиву - дати народним обранцям відповідний набір навичок і компетенцій, який дозволить втілити ці ініціативи на практиці", - зауважили в партії.
У "Слузі народу" хочуть, щоб новообрані депутати отримали необхідний рівень знань про сучасний стан, проблеми та перспективи різних галузей економіки і соціального життя країни; отримали глибоке розуміння бюджетного процесу та процесу ухвалення державних рішень; навчилися будувати політичні стратегії перетворень, створювати законопроєкти; засвоїли принципи і техніки обговорення законодавчих ініціатив із зацікавленими сторонами.
У партії розраховують на те, що фракція "Слуги народу" за підсумками першого інтенсиву стане працювати як злагоджена команда і буквально з першого дня роботи Верховної Ради нового скликання запропонує для ухвалення пакети законопроєктів, на які чекають її виборці та весь український народ.
Надалі народних депутатів від "Слуги народу" чекають секторальні лекції, семінари, зустрічі з практиками державного управління, експертами та фахівцями з різних галузей.
"Процес навчання триватиме постійно, щоб забезпечити якісну фахову роботу кожного народного обранця", - наголосили в партії.