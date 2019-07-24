"Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів

"Тижневий експрес-курс, підготовлений кращими українськими фахівцями від партії "Слуга Народу" у партнерстві з Київською школою економіки, стане першим у серії навчальних програм для членів фракції, яка буде реалізовуватися протягом всього терміну роботи Верховної Ради IX скликання", - наголошується в повідомленні партії, передає Цензор.НЕТ.

У "Слузі народу" зазначають, що майбутні депутати вже сьогодні мають цілу низку ідей та ініціатив, спрямованих на досягнення економічного прориву, зростання добробуту людей, покращення якості державного і місцевого управління, боротьбу з корупцією.

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"Мета освітнього інтенсиву - дати народним обранцям відповідний набір навичок і компетенцій, який дозволить втілити ці ініціативи на практиці", - зауважили в партії.

У "Слузі народу" хочуть, щоб новообрані депутати отримали необхідний рівень знань про сучасний стан, проблеми та перспективи різних галузей економіки і соціального життя країни; отримали глибоке розуміння бюджетного процесу та процесу ухвалення державних рішень; навчилися будувати політичні стратегії перетворень, створювати законопроєкти; засвоїли принципи і техніки обговорення законодавчих ініціатив із зацікавленими сторонами.

У партії розраховують на те, що фракція "Слуги народу" за підсумками першого інтенсиву стане працювати як злагоджена команда і буквально з першого дня роботи Верховної Ради нового скликання запропонує для ухвалення пакети законопроєктів, на які чекають її виборці та весь український народ.

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Надалі народних депутатів від "Слуги народу" чекають секторальні лекції, семінари, зустрічі з практиками державного управління, експертами та фахівцями з різних галузей.

"Процес навчання триватиме постійно, щоб забезпечити якісну фахову роботу кожного народного обранця", - наголосили в партії.



